Noémia Costa foi a última pessoa com quem Luís Aleluia conversou antes de morrer na passada sexta-feira, e a atriz esteve no 'Casa Feliz' a recordar carinhosamente o colega e amigo.

Muito emotiva, a artista lembrou a última vez que conversou com Luís Aleluia e mostrou-se devastada. Além disso, também deixou um 'apelo' onde destaca o apoio que a mulher do ator, Zita, necessita neste momento difícil e que irá necessitar.

"A maior parte das vezes as pessoas vêm ter connosco e dizem 'conta comigo, vais ver que eu não me vou esquecer, vou ficar contigo para tudo o que precisares'. As pessoas dizem muito isso, mas depois, passado uma semana, vivemos num tempo tão fútil que as pessoas esquecem. A Zita precisa de apoio e vai precisar de muito para o resto do tempo", destacou. "Não é só agora que a Zita vai precisar e não nos podemos esquecer disso", frisou ainda.

Ao lembrar o dia em que o ator morreu, Noémia Costa falou sobre a publicação que Luís Aleluia fez nas redes sociais. "Ele fez essa publicação antes, de manhã. Ele ainda foi para a Casa do Artista assinar documentação. Esteve com a Natalina [José], disse que queria ir ter com ela porque ela estava em recuperação. Ele deixou uma série de coisas preparadas, só não nos deixou a nós preparados", desabafou.

"Esta publicação que o Luís fez, quando a vi, depois vi uma fotografia dele com a Zita e outra com os meninos, agora parece um bocado estranho, mas quando olhei para ela, pensei, cá está um dos ataques de amor do Luís", comentou também.

