António Sala prestou uma homenagem a Luís Aleluia na manhã desta segunda-feira, 26 de junho, no programa 'Praça da Alegria', da RTP1.

"É muito triste falar do Luís. Não partiu apenas um ator que nos deu muito de alegria e que nos proporcionou momentos inesquecíveis. Acima de tudo, parte o homem bom", começa por dizer.

"O meu último abraço com ele foi dado há poucos dias. Fico com uma saudade eterna do Luís Aleluia. Deixo aqui um grande beijo à Zita e aos seus filhos", notou, dirigindo-se à família do ator.

"Mais do que lembrar o ator, de que toda a gente fala, lembrar o homem bom. Muitas vezes o solicitei para poder ir ao IPO e à Liga Portuguesa Contra o Cancro poder atuar para crianças com cancro. Ele sempre foi uma disponibilidade total. Um homem bom que parte, que nos deixa saudade e que nos deixa a todos muito tristes", completa.

