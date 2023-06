Depois da morte inesperada de Luís Aleluia, o 'Casa Feliz' começou esta segunda-feira, 26 de junho, a homenagear o ator que partiu na passada sexta-feira, dia 23.

Após João Baião ter-se emocionado logo a abrir o programa, o apresentador e Diana Chaves conversaram com Noémia Costa, uma grande amiga de Luís Aleluia.

"Éramos aqueles irmãos que a vida dá, os irmãos do coração. Foi um amigo de todas as horas. Conheci muito bem o Luís e com o Luís chego à conclusão que nunca conhecemos muito bem ninguém. Não sabemos o que é que vai dentro da mente de ninguém. Questiono-me só - que eram tantas as vezes que ele falava comigo - porque é que ele não me ligou. Ele ligar ligou-me, porque foi a última pessoa com quem falou, mas não disse. Porque é que não gritou por socorro", começou por dizer Noémia Costa.

"Questiono-me só por isso, porque sentimo-nos tão impotentes. Achamos sempre que podíamos fazer alguma coisa e acabamos por não conseguir fazer nada", acrescentou.

Noémia Costa contou ainda que foi a mulher de Luís Aleluia, Zita, quem lhe deu a notícia da morte de Luís Aleluia. "Uma companheira da vida toda, desde miúdos, foi o primeiro namorado da Zita, foram muitos anos. A Zita amava o Luís de uma forma transcendente", destacou.

Noémia Costa acrescentou que "como o Luís tinha os dois telefones clonados, houve um que ele deixou em casa e Zita deu com o telefone e viu que ele tinha ligado" para a atriz.

Não partilhando o conteúdo que, diz, vai guardá-lo para si e que mostrou a Zita, Noémia Costa explicou que trocou algumas mensagens com Luís Aleluia antes de o ator morrer. "Percebi logo que havia qualquer coisa que não estava muito bem, mas depois das mensagens que fomos trocando, no fim o Luís liga. E porque é que eu não percebi aí?", questiona a atriz, confessando que "não tem conseguido dormir".

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: 'Casa Feliz' começa com homenagem a Luís Aleluia. João Baião em lágrimas