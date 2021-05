Noémia Costa esteve em direto na SIC Notícias esta sexta-feira, 14 de maio, para recordar Maria João Abreu, com quem tinha uma relação próxima.

Inicialmente, a atriz começou por lembrar o "ser humano extraordinário e cheio de luz" que era Maria João Abreu, viajando depois no tempo ao falar de todos os trabalhos que partilharam na representação.

"Queria que as pessoas sentissem que a Maria João foi de viagem, que está num sítio onde há amor, porque a João também era amor. A arte que ela fez aqui na passagem pela terra jamais será esquecida", acrescentou.

De seguida, a atriz confessou, lavada em lágrimas, que não vai poder estar presente no funeral da amiga, que vai realizar-se este sábado, 15 de maio. Isto porque Noémia esteve em contacto com um caso positivo à Covid-19.

"Infelizmente amanhã não vou poder estar presente [no funeral] porque estou em isolamento profilático. Mas também não me quero despedir da João porque ela vai estar sempre dentro de mim. Fomos mães com 24 horas de diferença e eu imagino a dor do Miguel, do Ricardo [filhos de Maria João Abreu], do João [marido de Maria João Abreu], do Zé [José Raposo, ex-marido e pai dos filhos de Maria João Abreu], da mãe Cândida...", destacou, muito emocionada.

"Não vou poder estar presente e isso hoje para mim está a ser ainda mais duro. Vou guardá-la sempre do lado esquerdo do peito", frisou.

