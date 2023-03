"As mulheres da minha vida". Foi com estas palavras que Noémia Costa começou a publicação que fez no Instagram e onde assinala o Dia da Mulher, esta quarta-feira, dia 8 de março.

"A minha eterna mãe, a minha irmã e a minha filha. Sinto saudades de ti, mãe, e sem ti não seria a mulher que sou hoje", destacou, recordando a a mãe, que morreu em 2019.

"Mana Teresa Costa, cada vez que te olho vejo a mãe. Filha Joana França, és o meu orgulho menina/mulher!!! Elas são as principais mulheres da minha vida", acrescentou.

"A todas as mulheres o meu apreço a minha vénia, por tudo aquilo que fazemos e aguentamos caladas. Que os dias ruins se tornem raros e os bons virem rotina. Dia Internacional da Mulher!!!! Eu sou com muita honra", completou.

