Depois de ter reduzido o número da balança, pesando agora menos quilos, Noélia Pereira decidiu submeter-se a um procedimento estético.

No Instagram, a clínica responsável pela mudança destacou algumas imagens do antes e do depois, fotografias que foram também partilhadas na página da ex-concorrente do 'Big Brother'.

De acordo com a descrição da clínica, Noélia "realizou uma aplicação de toxina botulínica na parte superior do rosto".

"Agora mostramos os resultados ao fim de duas semanas. Este tratamento, além de suavizar as rugas de expressão da testa, pés de galinha e glabela, retarda também o processo de envelhecimento natural da pele e cria um efeito de eye/brow lifting", explicam ainda.

Veja nas publicações abaixo as imagens:

Leia Também: Noélia Pereira fala da perda de peso: "Não tomei um único suplemento"