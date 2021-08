Noélia Pereira, ex-concorrente do 'Big Brother', partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram o "dia muito triste" por que passou depois de ver os terrenos do pai a arder, no âmbito da vaga de incêndios que assola o sul do país.

"Ontem à noite ardeu tudo, o vento estava bravo, eu já previa que não havia solução, Alfarrobeiras chamuscadas, oliveiras, vamos ver com o tempo o que se salva, resta repor de novo!", começa por referir.

"Salvaram-se as casas, já não foi mau, porque houve quem ficasse sem nada! Força a todos aqueles que perderam muito!", adianta.

"Obrigada a todos os intervenientes. Bombeiros, GNR, todos por tentarem impedir um desastre maior. Muita saúde a todos, no fim é só isso que importa a saúde e terem sobrevivido a isto!", completa.

