Noélialembrou-se de um episódio vivido entre os "sensatos" de 'Big Brother 2020' e resolveu partilhá-lo com os restantes colegas de 'Duplo Impacto'.

A algarvia contou que o comentador ofereceu coroas a todos os que faziam parte do grupo dos "sensatos" e obteve uma reaçãoirónica por parte de Helena Isabel Patrício.

"Ai que prestígio. Isso é quase como o telefonema do Marcelo [Rebelo de Sousa] à Cristina, está quase equiparado. Não falo mais se não... as minhas orelhas estão vermelhas por alguma coisa", afirmou a concorrente, mostrando-se uma vez mais muito crítica em relação aos atuais comentadores do formato.

Reveja aqui as suas palavras.

Leia Também: Helena Isabel revela quanto ganham os comentadores de reality shows