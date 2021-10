No meio do escândalo sexual em que se vê envolvido desde 2019, o príncipe André foi visto a abandonar Balmoral rumo a Windsor para conhecer a neta Sienna, filha da princesa Beatrice, que nasceu no passado dia 18.

Esta quinta-feira, o príncipe André deixou a propriedade na Escócia, por volta das 10 da manhã, ao volante de um Range Rover. Acenou e sorriu, como mostram fotos divulgadas pela imprensa britânica e que entretanto começaram a circular nas redes sociais.

O príncipe reconheceu, na terça-feira, que foi processado por uma mulher norte-americana que afirma que ele a agrediu sexualmente. No processo judicial, Virginia Giuffre alega que filho da rainha Isabel II a agrediu sexualmente em diversas ocasiões em 2001, quando esta era menor de idade.

