Foram vários os casais que 'nasceram' das nove temporadas de 'Morangos com Açúcar'. Alguns resistiram ao tempo, outros não, e há crianças que são mesmo fruto destes amores que passaram da ficção para a realidade.

Todavia, o que não é muito comum encontrar é um casal que já tenha entrado no elenco com um amor que já existia. É o que acontece com Beatriz Frazão e Simão Fumega, dois jovens atores da nova temporada da série juvenil e que vivem, fora dos ecrãs, uma relação amorosa.

Apaixonados na vida real, têm de disfarçar o que sentem perante as câmaras, até porque as personagens às quais dão vida não têm qualquer sentimento entre elas. Numa conversa aos jornalistas durante uma visita às gravações da série, Beatriz explicou que isso torna tudo mais fácil.

"Nós gostamos de separar as coisas. Chegamos ao trabalho e não falamos. Quando tudo acaba, resolvemos o que temos a resolver e falamos sobre as coisas. Ainda bem que ele não faz de meu namorado nem nada disso", fez notar.