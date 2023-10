Júlia Pinheiro esteve à conversa com Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC, e acabou por desabafar sobre o facto do 'daytime' ser "muito castigador" no que diz respeito ao tempo.

"Todos os dias, à uma parte do dia que não nos pertence. E não interessa o que é que acontece, nós temos de estar aqui todos os dias. Às vezes, quando estão a acontecer coisas na tua vida pessoal, limita-te muito", partilhou, dando de seguida o seu exemplo.

A apresentadora é filha única e, admite, "não esteve tão presente quanto gostaria" no que diz respeito ao "acompanhamento dos vários problemas de saúde dos pais".

"No caso do meu pai foi terrível porque no dia em que morreu, eu estava a trabalhar. O meu pai esperou que eu chegasse para se despedir de mim", recordou.

Hoje é cuidadora da mãe, que "tem uma condição muito frágil", e precisa de gerir o seu tempo para conseguir estar perto dela e continuar com o trabalho nas tardes da SIC. "Às vezes fico um bocadinho apertada cá dentro. Tenho que me vir embora e percebo que ela gostaria que eu ficasse muito mais", desabafou.

Ainda sobre ser cuidadora da mãe e responsável por ela, afirmou que não é uma situação fácil.

De recordar que Júlia Pinheiro também se manifestou em relação às audiências depois de ser questionada por Daniel Oliveira.