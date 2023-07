Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, comemorou os 80 anos de vida esta quarta-feira, dia 26 de julho, e recebeu várias carinhosas mensagens dos amigos mais próximos e familiares.

O colega de banda Keith Richards, por exemplo, publicou um vídeo no Twitter onde aparece a tocar ao piano e desta forma deseja um feliz aniversário ao amigo.

Também o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, destacou a data na mesma rede social. Ao partilhar uma série de fotografias em que aparece junto do cantor, disse: "Feliz 80.º aniversário, Mick Jagger".

Diane von Furstenberg, estilista e amiga de longa data do músico, recorreu ao Instagram para assinalar o aniversário de Mick Jagger. "[...] 80 anos de aventuras, música, amor, filhos, netos, bisnetos... A honrar a vida a cada momento e a inspirar gerações. Aproveita o dia, o ano, a vida". Às palavras juntou uma fotografia que foi captada em Londres, em 1980.

Lenny Kravitz foi outro nome muito conhecido que não tardou a desejar um feliz aniversário ao colega e amigo. "Estás a ficar mais jovem", disse.

A segunda filha de Mick Jagger, Jade Jagger, de 51 anos, fruto da relação terminada com Bianca Jagger, também destacou a data publicamente. "Parabéns, pai, ainda tão jovem".

A mensagem que não passou despercebida foi a da companheira do músico, Melanie Hamrick. "Parabéns, meu amor", escreveu na legenda de duas fotografias.

De recordar que além de Jade Jagger, o músico é pai de Karis, de 52 anos, da relação passada com Marsha Hunt, dos filhos Elizabeth, de 39 anos, James, de 37, Georgia, de 31, e Gabriel, de 25, da união terminada com Jerry Hall. Da relação com Luciana Gimenez nasceu o filho Lucas, de 24 anos. Desde 2014 que o artista está junto com Melanie Hamrick, com quem tem em comum o filho Deveraux 'Dev' Jagger, de seis anos.

