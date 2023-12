Matthew Perry foi encontrado com níveis de cetamina tão elevados que o podem ter deixado de tal forma incapacitado, a ponto de ter acabado por se afogar.

A conclusão é do médico legista do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, que revelou que o corpo do ator tinha 3540 ng/ml (nanogramas por mililitro) de cetamina no sangue. Por norma, um paciente submetido a uma cirurgia é administrado com 1000 ng/ml.

Assim sendo, o médico legista em causa considera que Perry ficou imobilizado e que, dessa forma, terá acabado por se afogar na banheira de hidromassagem, onde foi encontrado já sem vida.

O ator morreu a 28 de dezembro. A cetamina era utilizada pelo próprio para controlar a ansiedade.