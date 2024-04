Nininho Vaz Maia é um dos novos jurados do 'The Voice Kids' e é já este domingo, dia 14 de abril, que o programa estreia na RTP.

Entretanto, o canal público partilhou as primeiras declarações do cantor sobre este desafio. "Está quase a começar a nova temporada do The Voice Kids e eu não podia estar mais feliz por fazer parte desta família, desta grande equipa. Até já", fez notar, como poderá ouvir mais abaixo.

Vale lembrar que Carlão e Bárbara Tinoco regressam como jurados do concurso, enquanto que Cuca Roseta e Nininho Vaz Maia se estreiam nesta função.

