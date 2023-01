O advogado da família de Hayla Hutchins, Brian J. Panish, já reagiu às mais recentes notícias sobre as acusações de homicídio involuntário que recaem sobre Alec Baldwin e Hannah Gutierrez Reed.

"Queremos agradecer ao xerife de Santa Fé e ao promotor distrital por concluir a sua investigação e determinar que as acusações de homicídio involuntário são justificadas pelo assassinato de Halyna Hutchins, sem consciência pela vida humana", disse num comunicado citado pela Law&Crime Network.

"A nossa investigação independente também confirma que as acusações são justificadas. É um conforto para a família que, no Novo México, ninguém está acima da lei", acrescentou.

"Apoiamos as acusações, cooperaremos totalmente com esta acusação e esperamos que o sistema de justiça trabalhe para proteger as pessoas e responsabilizar aqueles que infringem a lei", concluiu.