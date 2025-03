Daniela Ventura não ficou indiferente a mensagens que recebeu no Instagram de internautas que se revelaram contra o uso de burca em Portugal - traje muçulmano que cobre o rosto das mulheres.

Depois de partilhar a mensagem de uma seguidora que dizia que se "assustava" cada vez que via assim uma mulher assim e que fazia questão de a denunciar às autoridades, a antiga concorrente do 'Big Brother' não poupou nas críticas.

"Denunciam? Assustador? Porque é que uma mulher cobrir o seu rosto para ti é assustador? Durante a pandemia cobríamos os nossos rostos. Mas como é uma questão religiosa já dá medo. E tu deverias ser denunciada por discriminação. Isso dá mesmo medo", começou por referir.

© Instagram - Daniela Ventura

"Tenho mesmo pena que nesta sociedade ainda exista disso. Tanta islamofobia. Desde o dia 1 da minha participação no 'BB' até hoje. Não sou santa, nem perfeita, mas já chega. Deixem a mulher muçulmana vestir-se como bem entender e seguir a sua jornada. Porque é que há tanto julgamento com as mulheres e nenhum com os homens? Isso sim, dá medo!", continua.



© Instagram - Daniela Ventura

Depois de garantir que recebe igualmente muitas mensagens de apoio e cheias de amor, Niella fez um desabafo: "É sim assustador viver num país assim, sem saber se vamos sair à rua e ser abordados pela nossa cor ou vestimenta, mas Deus vê e ouve tudo. E para aqueles que dizem que a minha conta é só de ódio acho que já mostrei muitas vezes aqui que não, mas irei usar a minha plataforma para chamar a atenção pata a islamofobia, xenobia, racismo, etc.", completou.



© Instagram - Daniela Ventura