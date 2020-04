Assim como muitas celebridades, também Nicole Scherzinger tem mostrado aos fãs vários momentos destes dias em isolamento social.

Em casa por causa da pandemia da Covid-19, há tempo para fazer um pouco de tudo e a dança não fica de fora, pelo menos no caso da artista.

Aos 41 anos, Nicole surpreendeu os que a seguem no Instagram com um vídeo em que mostra a sensualidade numa dança ao som do tema 'Buttons', da sua banda - Pussycat Dolls.

Veja o momento no vídeo que está na galeria.

Leia Também: Vídeo: Kylie Jenner tenta assustar a mãe enquanto descansava