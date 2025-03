Nicole Scherzinger deslumbrou com um vestido bege com corte de blazer, decote profundo e uma grande racha. O visual fez com que se destacasse num evento em Nova Iorque, no domingo, dia 23 de março.

A artista, de 46 anos, esteve no Broadway Tavern na companhia do futuro marido, Thom, de 39 anos, que também posou para algumas fotografias.

Veja na galeria o look com que Nicole Scherzinger 'arrasou'.

