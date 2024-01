A notícia chegou no final do ano passado. A artista, de 51 anos, e mãe de duas filhas, encontra-se no segundo estágio da doença e passará ainda por uma cirurgia e tratamentos.

Nicole Eggert foi diagnosticada com cancro da mama, revelou a própria em exclusivo à revista People. A atriz, de 51 anos, foi informada que se encontra no segundo estágio da doença em dezembro do ano passado. Entre os sintomas que sentia na época e que a deixaram em alerta, a atriz realça o aumento de peso - ao engordar 11 quilos em três meses - e "dores terríveis" na mama esquerda. Inicialmente pensou que eram sinais da menopausa, mas apercebeu-se que tinha um caroço durante um autoexame. "Estava realmente a latejar e a doer", contou à publicação. "Recorri imediatamente à minha médica de família que me disse que deveria ver do que se tratava. Mas não consegui consulta. Estava tudo cheio. Por isso tive de esperar até novembro", informa, notando que tudo aconteceu em outubro. "Esta jornada tem sido difícil para mim", reconhece, afirmando que, apesar de tudo, se tem mantido otimista. A atriz de 'Marés Vivas' contou que terá de fazer uma mastectomia, ou seja, remover a mama. "Está lá. Precisa de ser removido", revela. Nicole ainda saberá se fará os tratamentos antes ou depois da cirurgia. Eggert confessa ainda que o seu maior medo é não poder tomar conta das filhas - Keegan, de 12 anos, e Dilyn, de 25. "Isto é algo que tenho de ultrapassar. É algo que tenho de vencer. Ela precisa de mim mais do que nunca", completa, referindo-se à filha mais nova. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram