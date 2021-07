Nicolas Cage está a aproveitar a sua vida de casado meses depois de ter trocado as alianças.

O ator, de 57 anos, posou pela primeira vez com a mulher, Riko Shibata, de 27, numa passadeira vermelha. Ambos estiveram na estreia do filme 'Pig', esta terça-feira, no Nuart Theatre, em Los Angeles.

Muito sorridente e de mãos dadas, foi assim que o casal surgiu em público como pode ver nas imagens da galeria.

