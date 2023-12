Nicki Minaj doou 50 mil dólares (cerca de 45 mil euros) para ajudar crianças menos favorecidas.

Tal foi anunciado publicamente quando apareceu no episódio de 'Watch What Happens Live', desta quinta-feira.

"Obrigada a vocês por me permitirem fazer isto no vosso programa. Foi algo que significou muito para mim", destacou a artista, de 41 anos, em conversa com o apresentador Andy Cohen antes de entregar o cheque à fundação.

"Gostava de doar 50 mil dólares à Toys for Tots porque adoro essa organização. Amo o que eles representam. Significa muito para mim, e que Deus abençoe todas as crianças no mundo", acrescentou a cantora.

