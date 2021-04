Nick Carter e a mulher, Lauren Kitt Carter, não podiam estar mais felizes nesta nova fase. O casal já está com a família toda reunida em casa depois do nascimento da terceira filha, como o cantor anunciou recentemente.

E depois da chegada da bebé e do regresso a casa, o membro dos Backstreet Boys, de 41 anos, decidiu presentear os fãs com a primeira fotografia da menina.

Uma imagem que chega com um pequeno texto onde o pai 'babado' agradece "aos incríveis médicos, enfermeiros e funcionários" do hospital "por terem cuidado tão bem do seu bebé".

"Sabemos que não é fácil, especialmente durante este período. Estamos muito gratos por tudo o que fizeram por nós", acrescentou.

De referir que a menina nasceu no dia 21 de abril. O nome da bebé ainda não foi revelado.

Nick Carter e Lauren Kitt Carter são também pais de Odin Reign, de cinco anos, e Saoirse Reign, de um.

