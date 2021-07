Nick Cannon quebrou o silêncio sobre ser pai de sete filhos. Na estação de rádio Power 106, esta quarta-feira, o artista disse que "teve as crianças de propósito", depois do rapper JT o ter aconselhado a usar preservativo.

"Nunca tive um acidente", afirmou após de ter sido pai do sétimo bebé recentemente, o quarto filho num ano.

"Acredite em mim, há muitas pessoas que podia ter engravidado, mas não o fiz. As que engravidaram são as que deveriam engravidar", acrescentou.

Recorde-se que Cannon é pai dos gémeos Monroe e Moroccan, de dez anos, fruto do casamento terminado com Mariah Carey. Também é pai de Golden Cannon, de quatro anos, e Powerful Queen, de sete meses, da relação com Brittany Bell. Este ano deu as boas-vindas aos gémeos Zion Mixolydian e Zillion Heir, com Abby De La Rosa, e mais recentemente foi novamente pai de Zen, com Alyssa Scott.

