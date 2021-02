Neymar Jr. foi uma das celebridades que esta terça-feira celebrou a saída da concorrente Karol Conká do 'Big Brother 2021'. No Brasil, o reality show está a ser vivido com muita intensidade por todos... até pelas figuras públicas.

O jogador de futebol não escondeu a sua felicidade com a eliminação da polémica concorrente e nas suas redes sociais mostrou ter celebrado o feito atirando foguetes no jardim de sua casa.

Depois da brincadeira, Neymar recorreu ao Twitter para deixar uma mensagem à rapper: "Não gostámos do teu estilo de jogo, da tua participação e tudo mais, por isso 'tombaste'. Que sejas muito feliz aqui fora e que repenses tudo o que fizeste no teu jogo, a vida segue e ela é feita pra aprender... bola pra frente", declarou.

Leia Também: Rafaella Santos vende roupas do irmão Neymar em bazar solidário