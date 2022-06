Os netos da rainha Isabel II e os respectivos companheiros desfrutaram de um almoço de primos na passada quinta-feira, o primeiro dia das comemorações do Jubileu de Platina da monarca.

Mike Tindall, ex-desportista casado com Zara Tindall, filha da princesa Ana, afirmou em declarações ao podcast 'The Good, The Bad and The Rugby' que este foi o seu momento favorito durante as festividades.

"Tivemos um bom almoço de primos na quinta-feira. Esse foi o ponto alto", afirmou.

Será que Harry também participou? Nesse dia, o príncipe e a mulher, Meghan Markle, já se encontravam em Londres. Foram inclusive fotografados nos bastidores do Jubileu, mas não ficou claro se depois das comemorações privaram com os restantes membros da família real.

