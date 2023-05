Os netos da rainha Camilla, Gus Lopes, Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, todos com 13 anos, destacaram-se na cerimónia da coroação ao servirem como pajens de honra da sua avó, na Abadia de Westminster.

Os jovens ocuparam o seu lugar ao lado do primo Arthur Eliot, sobrinho-neto da rainha Camilla.

Os pais de Gus, Louis e Freddy mantiveram-se sentados na Abadia de Westminster enquanto viam os jovens a desempenharem o seu papel na cerimónia.

De recordar que Camilla é mãe de Tom Parker Bowles e Laura Lopes, fruto do casamento anterior com Andrew Parker. A soberana é avó de cinco netos. Tom é pai de Freddy e Lola Parker Bowles, fruto do casamento com Sara Buys. Por sua vez, Laura é mãe dos gémeos Gus e Louis e da filha Eliza Lopes, do casamento com Harry Lopes.

De recordar que o príncipe George, neto mais velho do rei Carlos III e filho de William, também contou com um papel de destaque na cerimónia e fez história.

Leia Também: As fotos do príncipe George na coroação. Herdeiro ao trono fez história