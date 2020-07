Benjamin Keough, filho de Lisa Marie Presley, foi encontrado sem vida no seu apartamento em Calabasas, na Califórnia (EUA), este domingo, dia 12.

A notícia foi avançada pelo TMZ, que revela que o neto de Elvis Presley, de 27 anos, colocou fim à vida.

Benjamin é fruto do casamento passado de Lisa Marie, a única filha de Elvis e Priscilla Presley, com Danny Keough. Apesar do perfil discreto, por sempre se manter longe dos holofotes, destacava-se pelas semelhanças físicas com o avô.

