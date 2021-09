Fãs da realeza britânica, esta notícia é para vocês. Para além da quinta temporada da série 'The Crown' (com estreia marcada para o próximo ano), a Netflix prepara-se para lançar mais um conteúdo sobre Lady Di - 'Diana: O Musical', que será disponibilizado a partir de 1 de outubro.

Um trailer do musical foi entretanto disponibilizado e nele falam-se sobre os anos de juventude da 'princesa do povo' e do seu percurso na família real inglesa.

O musical foi gravado em 2020 e deverá regressar aos palcos em novembro.

Veja o trailer:

