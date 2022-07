Está a chegar uma série documental sobre a vida de David Beckham. Uma notícia que foi confirmada pelo próprio ex-jogador de futebol.

Muito "entusiasmado", David falou da "parceria com a Netflix para um documentário sobre a sua vida e carreira" numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"A série contará arquivos inéditos, histórias não contadas, assim como entrevistas com as pessoas que fizeram parte do meu caminho", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

