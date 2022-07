David Beckham surgiu com um aparente novo look durante as férias em família na Croácia.

O antigo jogador de futebol, de 47 anos, está em destaque na imprensa internacional por ter sido fotografado pelos paparazzi com cabelo "grisalho natural".

Ainda que o Mirror afirme com certeza que este é um look natural, e próprio da idade, a verdade é que as imagens deixam os fãs na dúvida: grisalhou ou loiro? Veja as imagens e partilhe connosco a sua opinião.



© Reprodução Mirror

