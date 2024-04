Completam-se esta segunda-feira, 15 de abril, dois anos desde que um dos nomes maiores da representação morreu. Falamos de Eunice Munoz, que foi lembrada pela neta, Lídia Munoz, através de uma ternurenta partilha nas redes sociais.

"Uma foto curiosa com um dos amores tão desejados na tua vida e com o que mais gostavas de comer", começa por escrever, referindo-se à atriz e ao filho, o bebé Amadeo.

"Ai avó, dois anos sem ti. Dois anos tão difíceis a acordar a saber que vou ter de continuar a viver os meus dias sem ti ao meu lado. Tive tanta sorte de te viver tão de perto, de te beijar e abraçar todos os dias… ouvir as tuas histórias, contar-te as minhas e viver imensas contigo.Queria tanto contar-te as nossas conquistas e adorava que estivesses aqui a vivê-las connosco", continua.

"Às vezes sinto-me tão sozinha sem ti e depois sinto-me tão culpada porque tenho de estar para o Amadeo. Mas preciso tanto de ti. Foste e serás sempre o grande primeiro amor da minha vida", completa.

Leia Também: José Raposo lembra Maria João Abreu em data especial: "É o dia dela"