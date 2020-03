Bem, é mesmo caso para dizer que o talento para a comunicação vem de família. Esta terça-feira, dia 24, Júlia Pinheiro partilhou com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde uma das suas netas aparece a alertar as pessoas para a importância de se tomarem as medidas de precaução contra o novo coronavírus.

"Esta é a minha neta Francisca, a mais velha do agregado Pêgo Vilar. Sabe tudo, sempre alegre e nunca se cala. E é este amor!", sublinhou a apresentadora.

Maria Botelho Moniz comentou a publicação referindo: "Prevejo um futuro na televisão", dando assim conta do talento da menina para a comunicação.

Veja o vídeo e tire as suas próprias conclusões:

Leia Também: Júlia Pinheiro aproveita quarentena para preparar algo muito especial