Júlia Pinheiro está em casa a cumprir a medida de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus e aproveitou o tempo de quarentena para se dedicar a algo muito especial: o seu terceiro romance.

Como fez saber as redes sociais, este sábado a apresentador retomou a escrita e já deixou no ar a data de lançamento da obra.

"Não quis deixar de assinalar que hoje retomei a escrita do meu terceiro romance. Podia estar mais glamorosa ou produzida. Mas, na ficção, estou no Portugal rural com mais de século. E, portanto, não consegui melhor. Em Outubro, espero que seja vosso. Entre o presente e o passado. Já sei, estou com cara de que fiquei no passado. Não faz mal! Estou no sítio certo", escreveu.

Vale recordar que Júlia Pinheiro é autora dos romances 'Não Sei Nada Sobre o Amor' (2009) e 'Um Castigo Exemplar' (2015).

