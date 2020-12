Logo após a morte de Nicette Bruno, este domingo, foram muitas as homenagens que começaram a circular nas redes sociais, incluindo mensagens dos familiares da atriz brasileira. Além do filho, também a neta Vanessa Goulart lamentou a morte de Nicette.

De referir que Vanessa é filha de Bárbara Bruno, filha mais velha de Nicette.

"Sim, ela partiu, a nossa luz, o nosso amor maior... Mas agora ela está em todos os lugares, em todos os corações, em toda partícula de fé e amor emanadas por todos e por cada um. Que privilégio viver a experiência de ser sua neta nesta vida", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Sou neta e sou meta, seguindo o seu exemplo em todos os momentos. O momento é de dor, mas a sua vibração será sempre a da alegria, do sorriso, do amor. Para as famílias que estão com membros hospitalizados com a Covid-19, a nossa solidariedade e saibam que a vontade de Deus é soberana, entreguem nas suas mãos. Nós, que continuamos, seguimos com a missão de levar luz a esta Terra em transformação. Amor a todos", concluiu.

