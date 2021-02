Lídia Muñoz, neta da atriz Eunice Muñoz e também ela atriz, é a mais recente artista a usar as suas redes sociais para se manifestar contra as decisões recentes tomadas por Cristina Ferreira e pela TVI.

A motivar a polémica está o facto de alegadamente a diretora de ficção e entretenimento da TVI ter escolhido Francisca Gomes, de 18 anos, filha de Maria Cerqueira Gomes, para fazer parte da nova novela da TVI.

Depois do vídeo viral do ator Gonçalo Ícaro, seguiram-se as críticas da filha de Alexandra Lencastre, Margarida Bakker, e de muitos outros artistas.

Lídia Muñoz, uma das vozes da indignação, começa por apontar: "Estudei para ser atriz. De todos os atores e profissionais que conheci, desde miúda, no Teatro Nacional e pelos teatros por onde passou a minha avó, notei-lhe a todos uma coisa em comum: a formação profissional e académica e o orgulho que tinham nisso. Foi assim que aprendi, com eles e com a minha avó Eunice".

As suas críticas estendem-se também a Pedro Teixeira, que no programa 'Em Família' defendeu a decisão de Cristina lembrando o facto de na série 'Morangos Com Açúcar', onde Teixeira começou a sua carreira, terem sido escolhidos muitos atores sem formação.

"Mas, pelos vistos, estavam errados, e estiveram todos, desde ali até Almeida Garrett, que deveria ter sido saneado e substituído pela Cristina Ferreira para que fundasse não o conservatório para as artes dramáticas mas o INCQBA55MS (instituto nacional cheira-me que é boa para as audiências porque tem 55 mil seguidores), cujo subdiretor ter sido o Pedro Teixeira, que defenderia a política ‘não tens curso, não estudaste, cheira-me que és muito bom, anda lá que bates bem’, como diria esse grande poeta e dramaturgo Cristiano Ronaldo (cujo mérito é inegável), porque na verdade Gil Vicente é nome de clube e até faz hat-tricks ao serviço da Juventus", pode ainda ler-se na irónica publicação de Lídia Muñoz.

Leia Também: Indignado, ator faz duras críticas a Cristina Ferreira. Vídeo já é viral