Um vídeo de um jovem ator no qual este teceu diversas críticas a Cristina Ferreira tornou-se viral nas redes sociais. Em causa esteve o facto da filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes - Francisca Gomes, de 18 anos, ter sido escolhida para integrar o elenco da nova novela da estação.

Não ficando indiferente ao assunto, Margarida Bakker, filha da atriz Alexandra Lencastre, aproveitou a polémica para partilhar na sua conta de Instagram a sua opinião sobre o assunto.

"Olá, o meu nome é Margarida Bakker e sou atriz. Sou filha da Alexandra Lencastre também, há quem diga que isso me define, acho que é um pouco redutor", começa por dizer.

"Estou aqui para falar da preferência que se dá à beleza e ao número de seguidores em vez de formação e talento.É um problema que já vem de trás (...) um problema que nos remete para os 'Morangos com Açúcar', que contratava jovens dia sim, dia não. Produção massa autêntica, muitos não tinham formação e acabaram por ter a 'escola Morangos'", nota.

"Sem querer desvalorizar essa escola e o mundo televisivo. Valorizo as pessoas que trabalham nesse meio, no entanto, para onde vão os formados? Para as caixas de supermercado... e não me estou a lembrar de mais nada", lamenta.

Margarida termina garantindo que as suas palavras não se tratam de "ataque pessoal ou individual", mas de uma realidade que já se nota.

Leia Também: Indignado, ator faz duras críticas a Cristina Ferreira. Vídeo já é viral