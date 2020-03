Atualmente a substituir Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', que ocupa as tardes da TVI, Leonor Poeiras decidiu destacar nas redes sociais as medidas de prevenção que a estação tem tomado perante a pandemia do novo coronavírus.

"Neste estúdio entram diariamente cerca de 60 pessoas para levar até si 'A Tarde é Sua'", começou por referir na legenda da publicação, mostrando-se visivelmente distante dos colegas de trabalho. Assim como os restantes programas, neste momento o formato está a ser feito com o mínimo.

"Distanciamento social é para ser levado a sério, mesmo para os que estão a partilhar um espaço de trabalho! Eu estou ali ao fundo, o câmara está a operar e o assistente de realização tirou a foto (obrigada Mateus)! Fazem falta todos os que não estão! Mas estão a dar o exemplo, ao ficar em casa", rematou, deixando, desta forma, também uma mensagem a todas as pessoas que puderem para ficarem em casa.

Leia Também: Leonor Poeiras escolhida para 'comandar' emissão especial da TVI