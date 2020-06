Pedro Granger continua muito ativo nas redes sociais, onde muita vezes destaca a sua profissão e as amizades que conseguiu ao longo de todos estes anos a trabalhar no mundo da representação e na televisão.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, o ator voltou a recorrer à sua página de Instagram para partilhar um vídeo onde destaca algumas das pessoas a quem hoje pode chamar de amigo.

"Ás vezes é bom lembrarmos bons tempos, boa gente, bons projectos, alegria no trabalho e na vida. Nesta profissão nem sempre tudo é fácil. Aliás, quase nunca. E consegue ser das profissões mais ingratas do mundo. Tenho a sorte de ter um público que me abraça com tanta força que quase sufoco de amor. Tenho a sorte de ter feito alguns amigos. Tenho a sorte de não saber até quando vou ter sorte. 20 anos a trabalhar. O futuro está estranho. Que a sorte não me falhe que eu estou aqui para trabalhar e agradecer a sorte que a vida me der", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo:

