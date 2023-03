Georgina Rodríguez partilhou esta sexta-feira as imagens que marcaram a sua vida no mês de março, que hoje termina, tendo algumas destas fotografias prendido a atenção dos fãs.

A dar que falar estão as imagens que mostram os filhos da modelo e de Cristiano Ronaldo com a camisola da seleção.

Nem Portugal, nem Espanha foram as cores escolhidas. Alana Martina e Eva aparecem vestidas com o equipamento da seleção brasileira.

Os fãs brasileiros vibraram com as imagens. "Lindinhos com a camisola do Brasil", "como brasileira fiquei orgulhosa" ou "amei a camisola do Brasil", lê-se entre os muitos comentários em que o pormenor é referido.



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

Leia Também: Filhos, moda e o date com Ronaldo! Um mês na vida de Georgina em fotos