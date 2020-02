Após cinco anos de casamento, Ne-Yo e Crystal Smith estão separados. Há rumores de que o casal terminou a união no início deste mês e agora o artista confirmou que já não estão juntos.

Ne-Yo quebrou seu silêncio e abriu o seu coração para comunicar o divórcio.

"Está a tornar-se público, eu e a minha mulher decidimos ir em frente com o divórcio", disse o artista no podcast 'Private Talk With Alexis Texas'.

O agora ex-casal segue o procedimento da separação de forma amigável para o bem dos filhos - Shaffer Chimere Smith Jr, de três anos, e Roman Alexander-Raj, de um.

Recorde-se que Ne-Yo é ainda pai de Madilyn, de nove anos, e Mason, de oito, fruto de relações anteriores.

Leia Também: Após anúncio do divórcio de neto da rainha, família real emite comunicado