Natalie Portman está preocupada com a segurança física das mulheres no local de trabalho.

A atriz, de 42 anos, assinou a carta que tem tempos saiu no The New York Times que pedia o fim da má conduta sexual no local de trabalho e juntou-se a outras celebridades como Reese Witherspoon e Eva Longoria nesta 'luta'.

No entanto, sete anos depois do início do Movimento #MeToo, a atriz diz não ter a certeza de que muita coisa tenha mudado, embora a "conversa" sobre o tema tenha sido iniciada.

"Gostaria de poder dizer que se trata apenas do perigo para as mulheres e da capacidade das mulheres de estarem no local de trabalho sem terem de se preocupar com a sua segurança física", começou por dizer, em entrevista à Marie Claire Austrália.

"Infelizmente, não é, mas pelo menos a conversa começou e a consciencialização também, de uma forma que, esperamos, melhorou as condições [para as mulheres]. Mas está longe de terminar, ainda é uma luta contínua", acrescentou.

"Houve progresso, especialmente [com] as pessoas a falarem sobre isso. Mas acho que ainda há um longo caminho a percorrer. Fiquei muito entusiasmada com o extraordinário sucesso do filme 'Barbie'. Acho que isso realmente abre portas para muitas pessoas porque, infelizmente, a prova está sempre no sucesso financeiro", comentou ainda a atriz.

