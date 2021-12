Nasceu a primeira neta de José Castelo Branco, filha do único herdeiro do famoso socialite.

A grande novidade foi anunciada nas redes sociais do pai da bebé, Guilherme Castelo Branco.

"Olá! Eu sou a Constança e nasci hoje às 10h50. Tenho 2,95 quilos e sou o orgulho dos meus papás. Apesar de estar super bem no quentinho da barriguinha da mamã, jé estava curiosa de conhecer o também o papá…", declara o filho de José Castelo Branco na legenda daquela que é a primeira foto da menina.

Também o avô babado quis partilhar a grande novidade com os seus seguidores. "Aleluia, aleluia! O Sangue do meu sangue! Bem-vinda ao mundo. Que Deus a abençoe", declarou o socialite ao partilhar uma nova imagem onde o filho surge com a menina ao colo.

Recorde-se que a bebé Constança resulta da relação de longa data ente Guilherme Castelo Branco e Elsa Abreu.

