Nasceu na passada quinta-feira, 24 de junho, a filha de André Manso e Iara Rodrigues. Uma notícia que a nutricionista fez questão de destacar na sua página de Instagram, este domingo, 27 de junho.

"A minha Teresinha veio dar todo um novo significado ao Dia de São João. É impossível descrever tudo aquilo que me vai no coração, mas uma coisa é certa, a partir de agora sou ainda mais completa. Bem-vinda, querida filha", escreveu na legenda de uma fotografia captada pouco tempo depois do parto.

Uma publicação que recebeu desde logo várias mensagens de carinho, incluindo de muitos famosos.

Quem também ficou radiante com a notícia foi Cristina Ferreira, que não resistiu em destacar a felicidade dos amigos.

"A Teresa nasceu. Filha de dois amigos/família do meu coração. O André, que finge diariamente que não se emociona, mostra neste sorriso o quanto esta menina acrescenta luz às nossas vidas. A Teresa teve muita sorte nos pais que a vida lhe deu. Parabéns e muitos sonhos", disse.

De recordar que o casal tem ainda em comum o pequeno Diogo, que completa três anos em agosto.

Leia Também: Atriz Milena Toscano foi mãe pela 2.ª vez. Eis as fotos do meino