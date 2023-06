Depois de a imprensa internacional ter noticiado que Naomi Watts teria casado com Billy Crudup, a confirmação chegou por parte da atriz.

Este sábado, a artista, de 54 anos, publicou no Instagram uma fotografia onde diz ao mundo que deu o nó com Billy, também com 54 anos.

A novidade, como seria de esperar, rapidamente chamou a atenção e foram muitas as carinhosas mensagens que recebeu na caixa de comentários com os fãs, colegas e amigos a mostrarem-se felizes pelo casal.

De recordar que Naomi Watts e Billy Crudup confirmaram que estavam a namorar em 2017, no entanto, só se estrearam como casal numa passadeira vermelha em 2022, nos SAG Awards.

Antes de se juntar a Billy, a atriz namorou durante 11 anos com Liev Schreiber, de quem se separou em 2016 e com quem tem em comum os filhos Sasha, de 15 anos, e Kai, de 14.

Por sua vez, Billy Crudup é pai de William, de 19 anos, fruto da relação com Mary-Louise Parker.

Veja na galeria algumas fotografias de Naomi Watts e Billy Crudup.