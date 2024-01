Diana Chaves começou a emissão da 'Casa Feliz' desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, com uma informação que, apesar de algo dramática, foi divulgada num tom divertido.

"Estou coxa", começou por dizer Diana, entre risos, explicando depois: "Vou ter que dizer porque não vou conseguir disfarçar".

A apresentadora fez saber depois que havia a possibilidade de, ao longo do programa, se descalçar, para bem do seu conforto: "Se me virem de pezinho ao léu, sem uma bota, é porque já não cabe a bota. Acho que parti um dedo do pé".

Diana contou que o acidente aconteceu antes mesmo de chegar aos estúdios da SIC.

Veja aqui este momento.

