Foi em conversa com uma das convidadas que esta quinta-feira recebeu no sofá do seu programa das tardes da SIC que Júlia Pinheiro abriu o coração para confessar que continua sem ter contacto físico com a mãe devido à pandemia de Covid-19.

"Não vejo a minha mãe há dois meses e ela sofre imenso com isso", lamentou a apresentadora, que apenas tem contacto com a mãe, que se encontra a viver lar de idosos, através de videochamadas.

As tecnologias encurtam a distância mas "não é a mesma coisa", concluiu a apresentadora.

