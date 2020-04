Tânia Ribas de Oliveira emocionou os seus seguidores do Instagram na noite desta sexta-feira, dia 3, ao partilhar publicamente a conversa carregada de amor que teve hoje com a sua avó. Um diálogo carregado de esperança, com o qual certamente se identificaram todos aqueles que estão longe da família há vários dias devido à pandemia do novo coronavírus.

"A minha avozinha. Diz que está triste, mas que entende. Tantas saudades, ainda mais agora. A mensagem de sempre: não te vou visitar porque te amo. Amo-te demais e em cada distância te agradeço todas as presenças, todas as vezes em que não nos falhaste por Amor. Estamos juntas, avozinha: nas memórias dos piqueniques e das manhãs de praia", escreveu a apresentadora da RTP na legenda de uma imagem onde mostra a videochamada que fez com a sua querida avó.

"Amar, hoje em dia, é não estar presencialmente mas estar, sempre, à distância da memória que não morre", pode ler-se, por fim, na publicação.

