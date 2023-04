Guilherme Duarte, conhecido pelo projeto 'Por Falar Noutra Coisa', deixou uma sugestão no mínimo curiosa a todos os fãs que querem ir ver o seu espetáculo de stand up mas que não têm companhia.

"Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não têm ninguém para ir ver o espetáculo com elas. Seja porque são forever alones e não têm amigos, ou têm amigos com mau gosto que não querem ir ver", refere numa publicação, notando que este cenário é mais evidente no Coliseu de Lisboa.

"A pensar nessas pessoas, vou fazer o PONTO DE ENCONTRO, onde vou emparelhar malta aleatoriamente. Assim, já podem ir e, quem sabe, descobrir o amor da vossa vida ou um casal para fazerem swing", completa, afirmando que para participar na iniciativa os seguidores apenas precisam de se inscrever nesta plataforma.

