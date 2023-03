Guilherme Duarte foi processado pelo deputado do CHEGA, Pedro dos Santos Frazão, devido a uma paródia que fez com um vídeo divulgado em 2020. "Foi um vídeo que umas famílias numerosas beatas fizeram na altura do primeiro confinamento da pandemia a pedir o regresso das missas", lembra o comediante.

"É importante salientar que eu não fazia ideia quem eram estas pessoas. Não fazia ideia se eram do CHEGA, do CDS, do Partido Monárquico... Achei este vídeo ridículo e com potencial humorístico, nunca foi nada pessoal. Mesmo não acreditando em Deus, respeito a fé das pessoas e até a invejo. Só achei pateta que numa altura de incerteza, com tantos negócios fechados e pessoas no desemprego, esta gente estivesse preocupada em abrir as missas quando dá perfeitamente para rezar em casa porque Deus tem um bom sinal de wi-fi", atira.

Na paródia em questão, Guilherme substitui as frases dos intervenientes por expressões como "que possamos voltar a ir às put**", entre outras.

Segundo o comediante, seis pessoas juntaram-se para abrir um processo contra este, sendo uma dessas pessoas, Pedro dos Santos Frazão.

"Lá prestei as declarações todas, fiquei arguido - tinha que ser, que era para ter acesso ao processo e à acusação - e fiquei com termo de identidade e residência", informa.

Posteriormente, atira: "Gostava de saber se o Pedro dos Santos Frazão moveu um processo contra Igreja Católica devido aos milhares de abusos sexuais a menores que têm vindo a lume. Como católico devoto e fanático acho que esses casos dentro da igreja ofendem mais a honra de um católico, mas não sei como é que é viver em dissonância cognitiva".

No final, e após os queixosos terem recorrido da primeira decisão, que abonava em favor de Guilherme, o tribunal considerou "nulas as acusações".

"Eles sabiam que eu nunca ia a tribunal, que não tinha de pagar nada, isto foi feito apenas para me chatear numa tentativa de me silenciar", disse ainda o comediante.

Veja o vídeo completo:

