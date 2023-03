Lilibet Diana, de um ano, a filha mais nova do príncipe Harry e de Meghan Markle foi batizada na semana passada. A cerimónia aconteceu na Califórnia e, apesar de terem sido convidados, nenhum membro da família real marcou presença.

A ausência foi interpretada por alguns como deliberada, e uma espécie de vingança perante as revelações que o casal tem feito sobre a realeza, contudo, segundo o historiador real Mok O'Keeffe, a explicação é muito mais simples.

"As agendas dos membros da realeza são planeadas com um ano de antecedência para que possam cumprir as suas funções oficiais e apoiar as muitas causas que visitam todos os anos. E depois há também os preparativos para a coroação", disse o especialista em declarações à Marie Clarie.

"Duvido que tenham faltado de propósito - foi uma questão de agenda", defende.

Mok O'Keeffe dá o exemplo da princesa Eugenie e da princesa Beatriz, primas de Harry, que apesar de terem uma ótima relação com o casal também não estiveram presentes no batizado.

